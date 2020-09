Free Fire: formado apenas por equipes femininas, final do CampLota acontece nesta terça-feira (29)

Acontece nesta terça-feira (29) a final do CampLota, campeonato de Free Fire da CamilotaXP composto apenas por equipes femininas.

Como revelado, as partidas começam às 18h, com transmissão exclusiva pela BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena.

“A final contará com a presença das equipes Singularity, Up Gaming e Hype Esports. As atletas jogam sete rounds por queda (sendo ao todo três quedas) e quem ganhar quatro rounds leva a queda. A premiação total é de 38 mil diamantes e R$ 30 mil em prêmios”, detalhou.

A 2ª edição do CampLota já está confirmada e deve acontecer em uma data futura, que terá inscrições abertas para toda comunidade feminina do Free Fire.

Com informações da Garena

LEIA TAMBÉM: