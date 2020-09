Cibercriminosos exploram pré-cadastro no sistema Pix para roubar dados pessoais

Cibercriminosos exploram o pré-cadastro no sistema Pix, sistema de pagamentos eletrônicos do Banco Central, para roubar dados pessoais dos usuários. Segundo informações da Kaspersky, golpistas já se aproveitaram do anúncio da ferramenta para lançar iscas pela internet.

De acordo com o analista Fabio Assolini, o objetivo seria coletar dados bancários e pessoais (como senhas de conta, celular e CPF), para que os golpistas possam ter acesso a uma futura conta Pix da vítima e, assim, efetuar transações.

“O e-mail que identificamos usava o nome de um banco popular e trazia um link para que o usuário fizesse o cadastro na conta Pix. O link direcionava a um site falso que simulava o banco e pedia que a vítima inserisse a sua senha bancária, além do número do celular e do CPF, que serão usados como chaves de identificação dentro do PIX”, explica.

Ainda de acordo com a Kaspersky, com previsão de entrar em funcionamento a partir do final de outubro, a nova ferramenta de pagamentos do BC tem o objetivo de trazer mais agilidade nas transações bancárias.

Como revelado, para isso, permitirá que clientes dos principais bancos do País utilizem chaves para pagamentos e transferências (não sendo mais necessário informar números do banco, da agência e da conta, por exemplo).

“Se você quer cadastrar suas chaves procure diretamente a página da instituição. Tenham cuidado com os convites de pré-cadastro recebidos, pois eles podem ser falsos”, alerta.

Com informações da Kaspersky

