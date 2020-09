Plantas tóxicas: perigos da primavera para animais de estimação

A primavera traz com ela o nascer das flores, que colorem ruas e jardins e embelezam os espaços. Para quem tem cães ou gatos, porém, é um momento de redobrar os cuidados.

Isso porque algumas espécies de plantas e flores possuem substâncias tóxicas que podem colocar os animais de estimação em risco. O contato pode acontecer por curiosidade dos bichos, que interagem com as plantas e, às vezes, até mesmo as ingerem.

A PremieRpet, marca de alimentos para cães e gatos, divulgou uma lista com algumas das principais plantas e flores que tutores precisam se alertar para evitar maiores problemas.



















Os possíveis problemas com a ingestão são salivação excessiva, dor, edema, dificuldade de deglutição, vômitos, diarreias e perda de apetite. Em qualquer um dos casos, a recomendação é que o animal receba atendimento médico.

O médico veterinário Flavio Silva aconselha a manter as plantas em lugares altos e inacessíveis – como em cima de móveis ou penduradas em suportes. Gatos, que costumam ser escaladores, precisam de atenção extra.

Uma rotina e um ambiente saudável aos pets ajudam a evitar a intoxicação ao ingerir plantas ou flores. “Essas atividades diminuem o tédio e o estresse dos bichos, direcionando a atenção deles para brinquedos adequados”, explica Silva.