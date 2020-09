Os signos do zodíaco que são capazes de agir primeiro

Alguns signos do zodíaco nascem com a iniciativa de dar os primeiros passos antes que os outros. Confira quais são:

Áries

O ariano é pura iniciativa e ele sabe que agir primeiro pode ser arriscado, mas também faz dele alguém que alcança coisas importantes. Ele não só dá o primeiro passo, como também se transforma em alguém que dá continuidade aos projetos de forma perseverante.

Leão

O leonino é capaz de se arriscar o primeiro e mais corajoso passo visando o crescimento. Ele não tem medo da luta e sabe que precisará sacrificar coisas especiais para poder chegar onde deseja. A iniciativa o motiva a se esforçar e causa entusiasmo.

Virgem

O virginiano é analítico e não dará o primeiro passo despreparado. No entanto, sua percepção aguçada fará com que ele tome iniciativas importantes para o seu crescimento, visando os bons frutos que colherá e poderá compartilhar com os outros também.

Sagitário

O sagitariano é capaz de dar o primeiro passo acreditando fielmente na sua sorte e mesmo que ninguém mais o apoie. Ele acredita na vida e não teme os riscos se enxergar o futuro com esperança. Ele se adapta facilmente, mas sempre terá a chama da iniciativa acesa.

Aquário

O aquariano pensa muito a frente do seu tempo e é capaz de tomar iniciativas inovadoras. Ele não interrompe seus planos diante da negativa dos outros e está sempre pronto para dar novos passos que o levem onde ele deseja.