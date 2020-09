Novo ajuste que poderia ser lançado pelo aplicativo WhatsApp em breve

O WhatsApp trabalha, atualmente, para melhorar o "gerenciamento de arquivos, implementando novas funções. E a novidade também poderia ganhar outro ajuste importante.

O site especializado WABetaInfo, que sempre revela os próximos recursos do app de mensagens, sugeriu que outra melhoria complementar poderia ser desenvolvida pela plataforma.

Trata-se de um recurso conceito, ou seja, não sabemos se será desenvolvido oficialmente.

Como detalhado, a plataforma poderia adicionar “tamanho da imagem/vídeo" e outros detalhes de mídia em "Informações da mensagem". Confira:

Concept: I've announced that WhatsApp is working to improve "Storage Usage", implementing new tools to manage your chats and media.

I think it would be useful to add "Size on disk", "Image/Video size" and other media details in "Message Info".

Do you like the idea? 💡 pic.twitter.com/K5LxwCPUfF

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 15, 2020