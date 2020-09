Esta é a dica para descascar o alho rapidamente que só ensinam em escolas de culinária

Com uma rápida pesquisa no Google, você pode aprender a fazer um bife suculento ou fazer um arroz soltinho. Contudo, nas escolas de culinária é possível aprender truques que facilitam a vida. O portal “Eatthis”, compartilhou alguns truques que só ensinam em escolas de culinária e um deles é descascar o alho rapidamente.

Dana Murrell, chef executiva do Green Chef, explica para o portal que para descascar um cacho de uma vez (mantendo as mãos com cheiro fresco) você deve “colocar os alhos em uma tigela média e, em seguida, cobrir essa tigela com outra tigela, para que criem uma forma de cúpula. Agite as tigelas vigorosamente por alguns minutos. Quando você descobrir os alhos eles devem estar livres de suas cascas”.

