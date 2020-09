A energia que rondará a vida amorosa de cada signo esta semana

Mais uma semana começa e cada signo do zodíaco pode viver um tipo de energia em sua vida amorosa e relacionamentos.

Áries

Momento de que sua energia se movimenta e fica ainda mais forte; nada é impossível e você precisa apenas ter cuidado com subestimar a ajuda das pessoas que o amam. É hora de não deixar o individualismo tomar conta. O amor pode vir de lugares inesperados ou alguém pode revelar o que realmente sente por você.

Touro

O amor parece se renovar; tudo fica mais divertido e prazeroso. Neste momento é mais fácil se apaixonar e isso precisa ser levado com cautela. Casais começam a pensar em planos importantes para o relacionamento. A fertilidade aumenta.

Gêmeos

Evite ficar no meio de disputas entre amigos e interesses amorosos. Tome suas decisões com calma e refletindo mais por si mesmo. Este é um momento perfeito para quem está começando a consolidar o relacionamento; aposte no diálogo.

Câncer

Assuntos da vida amorosa são esclarecidos e você saberá exatamente como agir. A facilidade para expressar o que sente sem cair em dramas ou intensidades desnecessárias aumenta. Aproveite este momento e sinta-se mais seguro do que nunca!

Leão

Momento de muito magnetismo, no qual você pode atrair exatamente o que deseja ou procura. As conexões continuam sendo divertidas, mas a chance de se aproximar ainda mais de quem ama é maior. Aproveite esta fase irresistível!

Virgem

Os olhos das outras pessoas estão sobre você e atentos também ao seu relacionamento. Nada mais ficará escondido e seus sentimentos são compartilhados com os outros. Mantenha-se positivo e aberto para perceber os sinais que algumas pessoas estão enviando.

Libra

Assuntos de convivência e conflitos podem atrapalhar a atmosfera da vida amorosa. É preciso ver as diferenças com calma e paciência. Os amores não correspondidos podem fazê-lo virar a página e isso será um passo importante.

Escorpião

Romances nascem de amizades ou novas pessoas e o surpreendem. É um momento de se abrir a novas possibilidades, mas também ter responsabilidade afetiva com os outros. Tudo pode ser muito positivo se você agir com calma.

Sagitário

Alguns problemas podem deixá-lo confuso e com vontade de desistir. É importante manter a coragem e a confiança para ir atrás do que realmente o fará a feliz. Muita coisa pode mudar, mas você estará no caminho certo se não agir com medo e abrir o coração.

Capricórnio

Momento de aventura e novos interesses amorosos. Não se assuste com diferenças ou se alguém que não imaginava abrir o coração para você. É importante dar oportunidade ao amor e lidar com todos os assuntos mais sérios com maturidade.

Aquário

O aquariano pode se sentir mais estimulado a conhecer melhor algumas pessoas e se aventurar. Apenas tenha cuidado com aqueles que demonstram sentimentos de posse e evite se envolver em relações tóxicas. Os casais ficam em harmonia e renovam os sentimentos.

Peixes

Problemas são solucionados e casais conseguem superar dificuldades juntos. A ajuda mutua fará toda a diferença! Os solteiros se abrem para o amor de forma mais despreocupada e já não alimentam expectativas que podem colocar tudo a perder; bons acontecimentos o aguardam.