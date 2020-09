Cientistas reconstroem rosto de menino egípcio morto há 2 mil anos

Pesquisadores encontraram um caixão egípcio de um menino que morreu entre 50 a.c. e 100 d.c com um retrato pintado no sarcófago.

Usando um tomógrafo e o retrato da múmia, os pesquisadores fizeram uma escaneamento do crânio da múmia e conseguiram reconstruir em 3D o rosto do menino egípcio.

O retrato revela um garoto de cabelos cacheados com duas mechas trançadas que correm ára detrás da orelha. Seus olhos eram castanhos e ele tinha um nariz longo e fino, boca pequena e lábios carnudos.

Pintar o retrato das múmias se tornou prática comum no antigo egípcio na era Greco-romana, de acordo com a Live Science. (Com Daily Mail)