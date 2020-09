Balaiagem versus babylights: mostramos qual é a melhor opção para você

O final de 2020 está chegando, e você quer fazer uma mudança de visual. Entre as tendências mais usadas estão a balaiagem e as babylights. Mas qual escolher?

Estamos aqui para ajudar. Ambas as opções prometem resultados fabulosos para o seu cabelo. No entanto, o fator decisivo será o tipo de manutenção que você está disposta a fazer.

Balaiagem versus babylights

Balaiagem

Vamos começar dizendo que balaiagem é a técnica com a qual o corante é aplicado na forma de um gradiente. O cabelo assume uma coloração mais clara em relação ao tom base, gradualmente, até chegar às pontas.

De acordo com o portal Nueva Mujer, elas são adequadas para qualquer cor de cabelo e podem ser feitos desde a raiz do cabelo até as extremidades ou do meio cabelo até o fim.

Babylights

Babylights, por outro lado, é um tipo de coloração que recria o brilho natural típico dos bebês loiros. Ou seja, é especialmente projetado para ser feito em cabelos loiros, com mechas finas ou reflexos de luz que injetam movimento e vitalidade aos fios.

No entanto, também fica ótimo em castanhas que escolhem tons leves, como base, para um visual natural.

Com qual ficar?

Em primeiro lugar, qualquer decisão que você tomar será muito sábia, já que ambos têm excelentes resultados, o que dá mais brilho e luminosidade ao seu cabelo em comparação com as colorações tradicionais.

No entanto, a balaiagem requer muito mais manutenção para que ela sempre mantenha seu efeito gradiente, que garante vários ajustes e cuidados essenciais com produtos especiais. Isso vai levá-lo a investir mais dinheiro e esforço.

No entanto, se você prefere algo sutil e natural, as babylighst são a melhor alternativa.