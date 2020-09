4 alimentos que novas mamães devem evitar durante a amamentação

Embora você tenha cuidado com o que consumiu durante a gravidez, a jornada não termina quando seu bebê nasce, pois existem vários alimentos que podem afetar a amamentação.

Se você está amamentando, é essencial comer alimentos saudáveis para fornecer os nutrientes necessários para o crescimento do seu bebê. Mas alguns deles podem dificultar seu desenvolvimento.

O portal Nueva Mujer listou quatro alimentos que novas mães devem evitar durante a amamentação.

Alho

Alimentos com sabores fortes, como alho e pimenta, podem mudar o sabor do leite materno. Enquanto a maioria dos bebês parecem desfrutar de uma variedade de sabores de leite materno, alguns não gostam do cheiro e gosto de alho e se recusam a tomá-lo.

Álcool

Vários estudos têm demonstrado que o álcool reduz a produção de leite. É melhor que as novas mães evitem beber qualquer tipo de bebida alcoólica em sua fase de lactação. Além disso, pode levar a sonolência, fraqueza e ganho de peso incomum no bebê.

Peixes com mercúrio

Pode dificultar o desenvolvimento do cérebro do seu bebê, então evite peixes que tenham mercúrio. Mas frutos do mar com baixo nível de mercúrio são bons para mães amamentando.

Leite de vaca e soja

Alguns bebês têm intolerância à proteína de soja ou do leite (as duas causas mais comuns de intolerâncias alimentares na infância). Nesses casos, as novas mães devem evitar qualquer alimento que tenha leite, laticínios, caseína, soro ou caseína de sódio.