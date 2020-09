Os signos do zodíaco que mais falham quando perdem a paciência

Alguns signos do zodíaco podem falhar em muitos quesitos, mas sua falta de paciência é o que o acaba colocando em problemas mais sérios.

Áries

O ariano quer muitas coisas para o antes possível e nem sempre consegue esperar pelo melhor. Ele tende a tomar decisões precipitadas e pode colocar tudo a perder com palavras impulsivas. Este signo pode agir com birra quando as coisas não são feitas na hora que ele quer e isso pode render fama de infantil.

Touro

O taurino pode conter seu estresse e esconder a impaciência por um tempo, mas quando já não aguenta mais, acaba explodindo de uma forma muito intensa. Ele libera tudo o que sente de ruim de uma vez e pode acabar assustando bastante quem o vê reagir.

Leão

O leonino pode aguentar muita coisa, mas uma hora ou outra ele irá deixar sua impaciência tomar conta. Quando isso acontece, ele se transforma e simplesmente pode agir de forma irônica ou até agressiva, deixando um lado desconhecido e intimidador aparecer.

Capricórnio

O capricorniano tenta manter a pose, mas quando a impaciência chega, ele não consegue se segurar e sobrará até para quem não tem nada a ver, mas deu o azar de estar no momento. Este signo se estressa ao máximo e pode acabar se complicando ao falar de mais ou ser grosseiro.