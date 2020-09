Os signos que devem ter cautela em novos relacionamentos

Nos últimos dias de setembro, alguns signos do zodíaco podem ter oportunidades entusiasmantes no amor, mas não podem se esquecer de levar as coisas com calma. Confira quais são:

Touro

A vida amorosa pode reservar surpresas e fazê-lo ter a disposição de se aventurar mais, com pessoas diferentes e de formas diferentes do que está acostumado. É preciso ter cautela com os relacionamentos recentes e não se precipitar, pois uma fase de retrogradação de Mercúrio está por começar.

Gêmeos

A intensidade dos sentimentos aumentam e tudo tende a se tornar mais intimo neste fim de semana. Ir fundo nas emoções pode aproximar aqueles que já estão em um relacionamento. A chance de se apaixonar por parceiros recentes é mais alta e é preciso refletir se você quer mesmo nutrir sentimentos por esta pessoa.

Virgem

Momento de comunicação fácil e que pode atrair novos interesses romances. A diversão é garantida, mas os sentimentos estarão funcionando a todo vapor e a chance de querer transformar uma “aventura” em algo mais sério é real. É ideal não se precipitar e refletir sobre o que você realmente deseja. Não se deixe deslumbrar facilmente!

Capricórnio

As oportunidades de encontrar alguém especial aumentam. Você pode se sentir mais emocional e romântico, por isso deve ir com calma e focar em se divertir, passando bons momentos com quem ama e evitando os dramas.