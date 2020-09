O olhar do seu cão revela o quanto ele te ama, de acordo com especialistas

É fácil para os humanos demonstrarem afeto pelos cães, seja com uma massagem na barriga ou permitindo que eles se deitem ao nosso lado. Mas você já se perguntou como seu cão mostra que ele se importa com você e te ama?

Talvez os sinais mais óbvios possam ser que ele pula de emoção quando você chega em casa. No entanto, uma das maneiras mais inesperadas que ele revela o quanto te ama é através de seus olhos.

Um olhar diz mais do que mil palavras

Cães se comunicam claramente através do olhar, mas você tem que prestar atenção. Contato visual é um ato íntimo. Para muitos cães, é um sinal de confiança e afeto.

Se seu cão mantém contato visual com você, ele está mostrando um alto grau de apego. Quando seu cão olha para você, seu cérebro libera ocitocina, que é o mesmo hormônio que ajuda novas mães a se relacionarem com seus bebês. Seu cérebro faz o mesmo.

Contato visual afetuoso é diferente de uma ameaça

Pesquisadores japoneses descobriram que cães que mantinham um olhar prolongado com seus donos tinham níveis elevados de ocitocina, um hormônio produzido no cérebro que está associado à paternidade e apego. Depois de receber esses longos olhares, os níveis de ocitocina dos proprietários também aumentaram.

O olhar de um cão dá sinais de conexão e resposta ao seu dono, que o complementa com bela conversa ou acariciando-o. Especialistas sugerem que a comunicação olho no olho promove a convivência do cão com outros humanos.

“Este estudo mostra que a ocitocina pode impulsionar a interação do olhar social entre duas espécies muito diferentes”, disse Steve Chang, professor assistente de psicologia e neurobiologia em Yale.