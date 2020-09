Itália oferece até 3 mil euros para noivos celebrarem casamento na Sicília

O governo da região da Sicília, no sul italiano, lançou um programa que garante até 3 mil euros para noivos que se casarem na ilha. O objetivo é auxiliar casais cujas cerimônias foram canceladas por conta do novo coronavírus, além de impulsionar o turismo local e apoiar empresas do setor de casamentos.

Segundo o secretário de Família da Sicília, Antonio Scavone, cerca de 70 mil casamentos foram cancelados na Itália devido à epidemia.

O auxílio valerá para casamentos civis ou religiosos celebrados na Sicília, uma das regiões mais cobiçadas por turistas na Itália devido a suas belas praias, às cidades históricas e a uma paisagem natural dominada pelo Monte Etna.

A iniciativa valerá até julho de 2021 e prevê a destinação de um valor total de 3,5 milhões de euros, o que pode beneficiar cerca de 1,1 mil casais. "Estima-se que nossa contribuição conseguirá gerar um faturamento total de cerca de 40 ou 50 milhões de euros", disse o secretário siciliano de Economia, Gaetano Armao.

Os critérios para obter o benefício serão definidos em decretos posteriores do governo regional. As autoridades sicilianas ainda não explicaram se o programa valerá também para turistas estrangeiros.