Atualização beta do WhatsApp para Android libera duas novidades

O WhatsApp acaba de enviar uma nova atualização beta para o sistema operacional Android, elevando a versão para 2.20.201.4.

No update constam duas melhorias, que serão liberadas em breve para os usuários da popular plataforma.

Como revelado anteriormente, o aplicativo de mensagens já desenvolvia um novo ícone de chamada para bate-papos de negócios.

Agora, os ícones de chamada de voz e vídeo estão mesclados em um único. Para realizar uma chamada de voz ou vídeo, o usuário deve tocar, escolhendo o tipo de ligação.

Com isso, foi liberado um novo atalho do catálogo, visível quando a empresa possui pelo menos 1 produto disponível. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.201.4: what's new?

• Voice and video call buttons merged in Business chats!

• Catalogue shortcut: visible when the Business has at least 1 product.

Available today for beta testers! Wait 24 hours for any inconvenience.https://t.co/cExGB0ZQH1

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 23, 2020