Tudo o que você precisa saber sobre o popular bob antes de cortar o cabelo

Há muitas razões que nos levam a apostar no corte bob. Afinal, é um dos cortes mais populares e está sempre na moda. Também é ideal recuperar o cabelo depois de estragos.

Este estilo é um corte que as celebridades estão usando muito. Isso nos tenta a fazer isso a nós mesmos. O portal Nueva Mujer revela tudo o que você precisa saber sobre este estilo antes de decidir fazê-lo.

O tipo de cabelo

A primeira coisa a saber é que o corte de bob não é ideal para todos os tipos de cabelo nem para todas as formas do rosto. Esse corte na altura da mandíbula faz nosso cabelo parecer mais volumoso.

Brinque com o corte bob

Embora o tradicional corte de bob seja o cabelo usado ao redor do pescoço e, como lhe dissemos, na altura da mandíbula, você também pode brincar com este look.

Você pode apostar neste estilo convencional com o cabelo liso. Mas caso seu cabelo esteja ondulado, recomendamos fazer o bob longo.

A forma do seu rosto

A forma do rosto é muito importante quando se trata de obter um tratamento de beleza, como tirar as sobrancelhas. O mesmo vale para o corte bob.

Mulheres com rosto redondo podem brincar com um corte de bob arredondado que suaviza suas características. Se não for o seu caso, você pode optar por cortá-lo mais na parte de trás e deixá-lo mais longo na frente, para que ele destaque sua mandíbula.