Os signos que gostam de ser vistos como fofos, mas nem sempre são

Alguns signos do zodíaco gostam de ser vistos como pessoas fofas, que agradam e possuem delicadeza para lidar com tudo, mas este lado nem sempre é o que realmente os caracteriza. Confira quais são:

Touro

O amor pela beleza e harmonia pode render um ar muito fofo para a personalidade deste signo. No entanto, ele é teimoso e não se deixa levar pela ideia de ninguém, podendo também se transformar quando está irritado e liberar a ira de uma vez.

Gêmeos

O geminiano gosta de se mostrar com alguém infantil e alegre, algo que pode ser muito fofo para as pessoas. No fundo, ele sabe bem como ludibriar ou usar suas palavras para conseguir o que quer e não é nem um pouco vulnerável.

Libra

O libriano foge de conflitos e se mostra como alguém extrovertido, sedutor e complacente. No entanto, ele também guarda um lado implacável com as injustiças e que sabe como deve agir com algumas pessoas para mostrar apenas sua melhor versão.

Sagitário

Conselheiro e aberto a novas experiências, o sagitariano demonstrar curiosidade e entusiasmo de forma muito fofa, o que traz leveza para a sua personalidade. Ainda assim, este signo não é ingênuo e pode arquitetar estratégias muito traiçoeiras para conseguir o que quer.