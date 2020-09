Novidade que será liberada em breve pelo WhatsApp

O aplicativo WhatsApp trabalha em um novo recurso chamado ‘expiring media’, uma extensão do recurso ‘mensagens expiradas’.

Quando o usuário enviar uma ‘mídia expirada’ (imagens, vídeos e GIFs), o arquivo desaparecerá do telefone do destinatário, depois de visualizado.

Como revelado pelo site WABetaInfo, quando o recurso for habilitado, o usuário poderá tocar no novo botão para enviar a mídia com tempo limitado.

Como já revelado anteriormente, a nova função é inspirada em um recurso já disponível no Instagram.

A novidade será liberada para os sistemas Android e iOS. Ainda em desenvolvimento, o recurso será liberado em breve.

LEIA TAMBÉM: