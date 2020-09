K-pop: game BTS Universe Story chega ao iOS e Android

O game BTS Universe Story já está disponível para download gratuito na App Store e na Google Play em todo o mundo. Desenvolvido pela Netmarble, o título é um novo jogo de interação social baseado nos astros globais do BTS.

Conforme revelado, BTS Universe Story é a segunda colaboração entre Netmarble e os superastros, seguindo o sucesso do jogo para celulares BTS WORLD. O app apresenta os personagens do BTS Universe em 3D e permite explorar histórias baseadas no BTS Universe, além de criar e compartilhar suas próprias histórias sobre o grupo e interagir com outros jogadores.

“O jogo de interação social permite que os jogadores participem diretamente na criação e desenvolvimento de histórias, fazendo escolhas que levam a diferentes finais”, detalhou.

“Com uma diversidade de histórias baseadas no BTS Universe, BTS Universe Story oferece o modo “Criação de História”, onde qualquer um pode facilmente criar sua própria história usando ferramentas in-game. Já o “Jogar História” permite escolher histórias pré-existentes e moldá-las como preferir”.

Ainda de acordo com as informações, o jogo também oferece o modo "Coleção", no qual os jogadores adquirem roupas e acessórios para estilizar seus personagens no BTS Universe. Há também a possibilidade de tirar fotos em Realidade Aumentada com os seus personagens customizados.

BTS Universe Story

Para comemorar o lançamento, a Netmarble anunciou um evento de sete dias com uma recompensa de 30 Joias.

“Além disso, os jogadores podem receber várias recompensas dentro do jogo, como uma camiseta ou um tema do “Criação de História”.

Com informações da Netmarble

