A dica para desossar a coxa e sobrecoxa de frango de forma simples

O blog culinário “Tudo Gostoso” ensina como desossar a coxa e sobrecoxa de frango de forma simples. De acordo com a publicação, a primeira recomendação é buscar o material adequado.

A dica é utilizar uma tábua limpa e bem fixada. A segunda recomendação é prestar atenção nos cortes. “A faca deve ter a ponta mais fina para que ela consiga retirar a cartilagem e os ossos sem danificar a carne”, explica a publicação.

Para limpar a carne completamente, a recomendação na hora do corte é deixar a pele virada para baixo. Para retirar os ossos, o ideal é colocar os dedos delicadamente entre os ossos e apertar.

“Perceba onde eles começam e onde terminam, é importante para que você não erre os cortes. Com a ponta da faca, vá fazendo cortes bem rentes aos ossos, de modo que eles soltem da carne. Quando eles estiverem completamente soltos, retire-os com cuidado e limpe as cartilagens que sobrarem”, indica a publicação.

LEIA TAMBÉM