As combinações de signos que geralmente confundem amizade com amor

Alguns signos do zodíaco podem ter relações de amizade tão próximas e complementares que acabam confundindo-as com amor. Confira quais são:

Áries e Leão

Ambos são signos intensos e que chamam a atenção quando estão juntos formando uma ótima dupla. Como são apaixonados e não perdem tempo, a sexualidade é um ponto forte e que os atrai impulsivamente; quando isso acontece, ficam confusos sobre os sentimentos.

Touro e Capricórnio

Esta combinação se entende bastante e tem muito em comum, de modo que a relação entre eles tende a ser estável e duradoura. Podem acabar enxergando isso como um sinal de que são perfeitos um para o outro, mas começarão a se dar conta da verdadeira natureza dos sentimentos quando a paixão sacudir suas vidas com obstáculos.

Câncer e Libra

A vontade de formar conexões com as outras pessoas atrai estes dois signos, que podem ter amizades sinceras. No entanto, a sensibilidade do canceriano e disponibilidade do libriano pode acabar criando muita química entre os dois. Eles só analisarão a real compatibilidade quando decidirem dar um passo na relação ou não.

Escorpião e Peixes

A relação entre estes amigos é muito íntima e eles sentem que complementam coisas muito peculiares um do outro. A energia sexual pode ser forte e eles podem arriscar viver um romance sem pensar duas vezes; isso pode comprometer a relação se eles não tiverem uma comunicação.

Sagitário e Sagitário

Gostam muito das mesmas coisas e se divertem, mas além disso constroem uma relação que constantemente se expande e complementa. Facilmente se impressionam e se sentem atraídos um pelo outro, o que pode acabar especialmente em “amizades coloridas” duradouras.