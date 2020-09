Amazon lança drone que vigia sua casa quando você viaja

A Ring, empresa especializada em segurança doméstica, braço da Amazon, anunciou nesta quinta-feira o lançamento de um drone que patrulha sua casa e fica de olho nos intrusos.

Chamado de Always Home Cam, o aparelho pode, por exemplo, verificar se o gás do fogão está desligado ou se as janelas estão fechadas.

Basicamente é uma câmera voadora eu decola automaticamente de uma base sempre que detectar algum movimento na casa.

Ele passa a transmitir ao vivo para o smatphone do proprietário o que está ocorrendo em sua casa. O aparelho tem hélice brindada e é pequeno o suficiente para se mover com segurança por toda a residência.

O aparelho ainda precisa da liberação dos órgãos federais americanos, mas deve ser vendido por cerca de US$ 250 (cerca de R$ 1.200,00).