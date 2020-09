5 raças de cães extintas

Existem atualmente 339 raças de cães catalogadas pela Federação Cinológica Internacional (FCI) em todo o mundo.

Esse número seria muito maior se também fossem contabilizadas as raças que foram extintas, a maioria delas por cruzamento com outras raças, o que fez com que perdessem suas características principais.

Veja 5 raças de cães que são consideradas extintas em todo o mundo:

1 – Turnspit

Reprodução

Os Turnspits tem origem inglesa, em meados do século XVI. Eram usados para caminhar dentro de rodas para fazer girar roletes com carnes e legumes em cozinhas de nobres. A tecnologia acabou com o trabalho e com a serventia do cão, que acabou sendo cruzado com outras raças

2 – Dogo Cubano

Reprodução

Esses cães eram cruzamento de Mastiff e Bulldogs, que gerou um animal forte, esperto e feroz. Eram muito utilizados para caçar escravos que fugiam por donos de fazenda em Cuba. Quando a escravidão, acabou, a raça também foi se misturando e desapareceu.

3 – Bullenbeisser

Reprodução

O bullenbeisser era uma raça alemã e seu nome significa ‘mordedor de touros’. Na Idade Média, eram usados em jogos onde os touros amarrados lutavam contra cães para sobreviverem. No século XIX a prática foi considerada ilegal e os animais deixaram de ser criados. Seu cruzamento gerou novas raças, como o boxer.

4 – Cão Poi Havaiano

Reprodução

Essa raça de cachorros eram muito comuns no Havaí e era criada um amuleto de sorte para as crianças, mas também era criada por outra finalidade, como alimentar as pessoas. Essa prática foi abandonada com a chegada dos colonizadores europeus.



5 – Cão de Água de Moscou

Reprodução

Sua origem é russa, foi criado no final da Segunda Guerra Mundial para ser usado como cão salva-vidas, por isso eles foram cruzados com várias raças para se tornarem excelentes nadadores, mas isso também fez com que se tornassem ferozes.