A polenta crocante é perfeita para dar um UP no almoço, mas nem sempre sabemos o segredo para conquistar uma boa textura. Por isso, vale a pena conferir a receita do canal da Tata Pereira.

Ingredientes

2 xícaras de fubá

1/2 cebola picada

3 dentes de alho picado

Azeite

1 litro de água (sendo que 300 ml de água fria e 700 ml de água morna)

1 colher de café bem cheia de sal

Modo de preparo

