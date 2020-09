Os signos do zodíaco que colocam limites no amor

Alguns signos do zodíaco nem sempre acham que no amor vale tudo e colocam limites para lidar com este sentimento de uma forma mais sensata. Confira quais são:

Touro

O taurino sabe que é alguém especial e busca aquilo que ele merece. Ele não se entregará profundamente a um relacionamento sem antes pensar bem e não gosta de sentir que está arriscando coisas importantes. Ele é capaz de ser direto e não se forçará a superar tudo por mais que o sentimento seja forte.

Leão

O leonino pode se apaixonar perdidamente e se esforçar muito por alguém, mas quando sente que coloca seus valores e amor próprio em jogo, costuma pensar de forma mais racional e colocar limites. Este signo tem um grande poder de se reerguer e acredita que o melhor estar por vir, por isso não dará tudo por um amor que não está indo bem.

Capricórnio

O capricorniano pode ser muito racional diante das crises ou quando tem coisas importantes a perder. Nestes momentos, ele pode pesar os prós e contras de um amor e decidir se vale a pena ou não. Ele é capaz de virar páginas e colocar pontos finais se achar que tudo ficará melhor, mesmo que exista sentimento.

Aquário

O aquariano pode fazer revoluções e persistir em ideias que realmente acredita, mas ele colocará limites no amor se achar que o sentimento não está acrescentando coisas positivas na sua vida. Acessar seus sentimentos não é uma tarefa fácil e o medo da perda não o atormenta, por isso ele não entregará seus maiores esforços por mais que sinta algo especial.