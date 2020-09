Os signos que são os parceiros mais impetuosos do zodíaco

Alguns signos do zodíaco tendem a ser mais impetuosos do que outros, demonstrando uma personalidade intensa e que não pensa duas vezes, inclusive nos relacionamentos. Confira quais são:

Áries

O ariano pode ter muita dificuldade em rejeitar impulsos e acaba agindo facilmente sem pensar. Sua postura é sempre forte e, por mais que não tolere imposições, ele é teimoso e prefere fazer as coisas do seu jeito. A paciência não é o seu forte.

Leão

O leonino usa o amor para sonhar e viver grandes histórias, mas estas também podem ser recheadas de dramas. Ele possui sentimentos intensos e não ficará sem manifestar o que gosta e principalmente o que odeia. Este signo pode ter sede de liderar todas as situações e se destacar sempre que possível, se rebelando contra aqueles que querem controlá-lo.

Sagitário

O sagitariano se movimenta rapidamente e não teme destruir algumas coisas por completo para poder construir novamente. Ele está sempre buscando novas experiências e tende a agir movido pela aventura, sem refletir sobre as consequências. Pode acreditar de mais na sorte e não vê problemas em chamar a atenção de todos.

Aquário

O aquariano gosta de se arriscar a conhecer novas formas de vida e amor, por isso não fica muito tempo no mesmo lugar. Sua personalidade é autentica e ele não tem medo de debater com as outras pessoas, podendo se mostrar bastante “do contra” e sem ter tanta atenção para a sensibilidade alheia. Ele é impaciente.