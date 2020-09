Os signos que calam para esconder verdades difíceis

Alguns signos do zodíaco podem escolher o silêncio quando precisam lidar com sentimentos ou verdades difíceis. Confira quais são:

Áries

O ariano pode ser muito impulsivo com as palavras e sempre fala mais do que deveria. No entanto, quando ele prefere ficar calado, provavelmente esconde verdades difíceis e dúvidas que podem colocar tudo a perder. Este signo faz isso especialmente quando teme as consequências imediatas das suas palavras.

Escorpião

O escorpiano é especialista em silenciar aquilo que pode trazer problemas. Ele é cauteloso e reflete de forma detalhista sobre suas verdades difíceis antes de compartilhá-las com as outras pessoas. Ele cala principalmente quando sente isso de forma profunda.

Capricórnio

O capricorniano pode preferir guardar silêncio e não dizer algo precipitado. Ele reflete sobre as suas palavras e pode calar quando a dúvida ou medo tomam conta. Ele saberá a hora em que precisará ser assertivo, mas adiará lidar com uma complexidade se não achar que está pronto.

Peixes

O pisciano pode guardar muitas coisas em seu coração, mas quando chega hora de despedidas e situações difíceis, ele pode se calar ainda mais. Este signo tende a se isolar para tentar lidar com os problemas e nem sempre se sente compreendido, por isso ele não expressará tudo o que sente sem hesitar.