Battle Royale: atualização de Free Fire traz novas armas e melhorias gerais

Já está disponível a nova atualização de Free Fire, Battle Royale mais jogado no Brasil. Com ela, como revelado pela Garena, jogadores têm acesso a diversas melhorias no game, incluindo novo balanceamento de armas e mudanças nas habilidades dos personagens. Confira detalhes:

Novas armas

De curto alcance e disponível apenas na Ilha de Treinamento, agora os jogadores poderão usar o Lança-Chamas, cujo calor permite derreter as Paredes de Gel dos oponentes mais rapidamente que qualquer outra arma. Trata-se de uma alternativa ideal para lutas em ambiente fechado e de curta distância.

"Além do Lança-Chamas, a nova AR, a ParaFAL, chega com seu forte poder de parada e alto alcance. Com ela, os jogadores poderão derrubar inimigos de longe com facilidade. Ao mesmo tempo, a baixa cadência de tiros dará uma chance de reação aos inimigos. A ParaFAL estará disponível no Modo Clássico e no Contra Squad", informou.

Melhorias nas habilidades

Pouco tempo depois de o Jai ser lançado, a comunidade enviou feedback sobre a habilidade do personagem e este update trará mudanças no personagem. Agora a capacidade de munição recarregada será maior, indo de 30% a 45%, conforme o nível do Jai (apenas para rifles, pistolas, SMG e SG).

Como detalhado, a habilidade da Evelyn também receberá uma melhoria: se anteriormente os oponentes podiam ver sua localização, mesmo quando quando a personagem estava com a habilidade ativa, agora não será mais possível localizá-la no mapa.

Balanceamento de armas

Os seguintes equipamentos sofreram um balanceamento para trazer mais otimização nas partidas: Granada, P90, M14, M14- Âmago da Raiva, Plasma, Kar98k – Mira Biométrica, Planador e Scan.

Modos de Jogo

Novos minijogos, cinema particular e atualização de veículos chegam no modo Ilha de Treinamento.

"Muitos jogadores disseram que preferem ressurgir próximos de seus companheiros na Ilha de Treinamento. Por isso, esta atualização também traz uma otimização dos pontos de ressurgimento", informou.

Com informações da Garena

