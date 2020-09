3 raças de cachorros norte-americanos

As raças de cachorros mais antigas do mundo vêm da Ásia, África ou Europa. Mas no decorrer dos séculos, esses animais que passaram por tantos cruzamentos genéticos que dificilmente podem ser chamados de 'puros'.

Além da mistura de raças, muitos desses cães foram levados para todos os continentes e acabaram sendo moldados geneticamente ao país em que residem.

Os cães americanos são cruzamentos de raças inglesas com outros cachorros europeus e tornaram tão famosos no país que acabaram perdendo a relação com a raça original.

Veja 3 raças de cachorros americanos:

1 – Pittbull

Reprodução

O American Pit Bull Terrier foi surgiu a partir de 1800 nos Estados Unidos para serem animais usados em esportes de touradas, ajudar na agricultura e cuidar de crianças.

2 – Boston Terrier

Reprodução

Raça é originária do cruzamento de um Bulldog om um English White Terrier e foi criada no século 19 para ser um cachorro de briga. Seu nome é uma homenagem à cidade de Boston.

3 – Cão d’água Americano

Reprodução

É considerado um cachorro caçador. A raça foi criada no final do século 19 para ser um cão esportivo e ajudar nas caçadas. Sua origem é incerta.