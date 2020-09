8 modelos 'mops' bem avaliados para limpeza da casa

Qual é o melhor esfregão para limpeza da casa? Existem vários modelos de mops (o nome original em inglês do esfregão) para várias aplicações e daí a importância da escolha correta. É o que você vai ver em um vídeo do canal ‘Tu organizas", especializado em dicas de organização e decoração da casa, que mostrou recentemente a avaliação dos principais modelos do mercado: mop spray, mop giratório 360, mop tira poeira, esfrega e seca, autotorção, limpa vidros, pva e abrasivo.

Para ajudar na sua escolha, depois de assistir ao vídeo, selecionamos os modelos disponíveis no site de e-commerce da Amazon.

1. Mop Spray Flash Limp Verde



O spray é acionado facilmente por uma alavanca posicionada ao alcance de suas mãos. O refil de microfibra é lavável e pode ser substituído ao final de sua vida útil. Compre a partir de R$ 89,99.

2. Mop Giratório Fit 8 litros Cinza



Ideal para pisos frios, sintéticos ou madeira, para uma limpeza completa ou uma faxina rápida do dia a dia. O sistema de centrifugação substitui a torção do pano, livrando as mãos do contato com a sujeira. Compre a partir de R$ 59,90.

3. Mop Flat Chilene Refil lavável Cabo Telescópico Verde



Varre, tira pó, lustra, limpa vidros, janelas e superfícies. Refil lavável em máquina. Ideal para pisos frios, sintéticos ou madeiras. Cabo telescópico que se ajusta a medida ideal (72 a 120 cm) e alcance de 360º. Compre a partir de R$ 26,38.

4. Mop Giratório Esfrega e Seca Verde Água



Esfregão de microfibra com refil lavável e substituível. Para todos os tipos de piso e balde com capacidade de 12 litros. Compre a partir de R$ 94,80.

5. Noviça Balde Twister Turbo Balde com Esfregão Verde



Duplo sistema de torção. Indicado para limpeza pesada e limpeza molhada. Pode ser usado em pisos madeirados, frios e sintéticos. Capacidade de 17 litros. Compre a partir de R$ 218,17.

6. Mop Limpa Vidros com Cabo Turquesa Prata



Com cuidado e praticidade, protege suas mãos de produtos químicos. Lava e seca num único produto. Possui cabo extensível que alcança locais mais altos sem esforço e pode ser usado em qualquer tipo de vidro. Indicado para limpeza pesada e limpeza molhada. Compre a partir de R$ 46,99.

7. Mop Pva Sekito Amarelo



Lava e seca pisos sem riscar a superfície. Recolhe cabelos e pêlos de animais. Espreme a esponja facilmente; possui uma alavanca, que ao puxá-la, espreme a esponja molhada, deixando-a pronta para o uso. Compre a partir de R$ 58,47.

8. Mop Abrasivo com cabo



Produzido com fibra abrasiva. Ideal para limpeza pesada e de pisos encardidos.Acompanha Cabo de madeira revestido de 1,20m. Compre a partir de R$ 16,75.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.