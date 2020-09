Tecnologia: Samsung apresenta novo smartphone Galaxy S20 FE

A Samsung apresentou globalmente, nesta quarta-feira (23), o Galaxy S20 Fan Edition (FE), o mais novo membro da linha Galaxy S20. Como revelado pela empresa, por meio de comunicado, o smartphone premium inclui várias inovações.

Como detalhado, o Galaxy S20 FE conta com recursos de uma câmera profissional junto na câmera de selfie, de 32MP, incluindo a tecnologia tetra-binning.

For social loving fans. Scrolling through your feed has never felt smoother with Super Smooth 120Hz. Introducing the #GalaxyS20FE 5G. Learn more: https://t.co/96nHha64St pic.twitter.com/xWvzNzQVvx — Samsung Mobile (@SamsungMobile) September 23, 2020

“Com os grandes sensores de imagem do Galaxy S20 FE, que incluem o processamento de vários quadros simultaneamente. O processamento múltiplo de quadros na Câmera Noturna, feito com recursos de Inteligência Artificial, estabiliza o movimento durante a gravação, permitindo que o maior foco seja a diversão”, detalhou. Além disso, conta com Space Zoom de até 30x.

O aparelho chega com uma seleção de seis cores vibrantes: Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy and Cloud White.

“A Samsung equipou o Galaxy S20 FE com um processador avançado e opções com conectividade 5G. Com display infinito Super AMOLED de 6,5 polegadas e taxa de atualização de 120Hz, o Galaxy S20 FE possibilita uma rolagem fluida da tela e é ideal para assistir a filmes e séries”, detalhou.

O acesso ao Xbox Game Pass Ultimate ainda permite que o usuário desfrute de uma experiência de jogo avançada. O Galaxy S20 FE conecta-se de maneira intuitiva a outros produtos do Ecossistema Galaxy, como Galaxy Buds Live e o Galaxy Fit2.

A Samsung equipou o Galaxy S20 FE com uma bateria de 4.500mAh. O smartphone ainda conta com um poderoso processador e carregamento super rápido, que garante ao usuário fazer o que mais gosta sem precisar se preocupar com a vida útil da bateria

Por último, o aparelho tem classificação IP68 resistente a água e poeira. O Galaxy S20 FE estará disponível globalmente a partir do dia 2 de outubro de 2020.

Com informações da Samsung

