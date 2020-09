Os signos do zodíaco que podem fazer loucuras por amor

Alguns signos do zodíaco não tem medo de se entregar as atitudes impulsivas e loucuras que o amor pode acabar motivando. Confira quais são:

Áries

O ariano pode se entregar bastante quando ama, vivendo este sentimento com pressa e intensidade. Ele tende a não pensar duas vezes e pode ser ainda mais reflexivo quando quer agir para conquistar ou demonstrar o que sente para alguém. Ele não irá perder tempo ou poupar esforços, por mais que as outras pessoas o julguem como louco.

Escorpião

No amor, o escorpiano não é uma pessoa prudente e se entrega sem pensar duas vezes. Sua energia sexual é intensa e ele procura se conectar profundamente com as pessoas que se relaciona. Pode colocar seus relacionamentos como prioridade em sua vida e ser muito persistentes mesmo depois que o amor acaba.

Câncer

O canceriano pode ser muito sensível, mas também é muito intenso quando ama e não vê limites ao lutar para algo dar certo. Toda esta intensidade emocional faz com que ele fique destemido de alguma forma e tome grandes atitudes mesmo quando não se sente 100% seguro. Ele é romântico e quer viver histórias fantásticas.

Sagitário

O sagitariano é intenso e aventureiro em tudo, especialmente no amor. Este signo pode se sentir atraído por relacionamentos que venham acompanhados de dificuldades, como distâncias físicas, etc. Ele gosta de provar a si mesmo que as barreiras não existem e toma atitudes guiado apenas pelo coração, se distanciando completamente da razão.