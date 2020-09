Feng Shui: Saiba como atrair boas energias enquanto harmoniza ambientes da sua casa

A "saúde" da casa pode influenciar diretamente nosso bem-estar!

A arte do Feng Shui (em tradução literal, Vento e Água) é tema da live do Metro Jornal desta quarta-feira (23), a partir das 20h. Priscila Belavenute recebe Cris Ventura, escritora, palestrante e consultora do Feng Shui e colaboradora do Personare, nosso parceiro toda semana no Instagram!

Cris Ventura / Reprodução

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

No bate-papo, Cris deve explicar como melhorar a energia da casa usando esse conhecimento milenar que tem base em diferentes filosofias, como Taoísmo e Confucionismo.

A live começa às 20h no nosso Instagram. Siga o perfil para mais notícias de São Paulo, do Brasil e do mundo, além de conteúdos sobre bem-estar e em parceria com o Personare.