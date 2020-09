4 dicas essenciais para se manter próximo dos filhos adolescentes

“A adolescência é um terreno inexplorado – para pais e filhos. Se para você existe o susto de ver mudanças no corpo, na voz e no comportamento do seu filho, para ele é igualmente assustador”, afirma a coaching parental Jacqueline Vilela, fundadora da Parent Coaching Brasil. No livro “Meu filho cresceu, e agora? Um manual para lidar com a adolescência” (Literare Books), ela explica que é fundamental entender a maturidade do filho, o que ele já é capaz de fazer e decidir sozinho. Os pais têm de “deixar o filho se frustrar, assumir as consequências dos seus atos e manter o canal aberto na adolescência”, diz ela. Para entender melhor essa fase que é tão difícil para pais e filhos, Jacqueline dá a seguir quatro recomendações essenciais para educar filhos adolescentes. Confira abaixo.

4 orientações para educar filhos na adolescência

Entenda a maturidade do seu filho

Eu acredito que, como em qualquer outro momento, a adolescência é uma fase extremamente importante e requer a atenção e esforço dos pais para orientar os filhos. A diferença é que na infância os pais estavam no volante, dirigindo, dando ordens, decidindo e conduzindo a vida daquela criança. Na adolescência, os pais precisam dar a direção aos jovens e isso é assustador para a maioria. Alguns relutam em expandir os limites e promover a independência gradativa do jovem. Outros se ressentem com a preferência do jovem pelos seu grupo de amigos. Há, ainda, os que acreditam que precisam se manter no controle e aqueles que perdem o controle e acabam dando muita liberdade. Entender a maturidade do filho, o que ele já é capaz de fazer e decidir sozinho, deixar o filho se frustrar, assumir as consequências dos seus atos e manter o canal aberto na adolescência é o que torna essa fase mais difícil do que a infância.

Aceite que seu filho precisa ter independência



Nessa fase, os filhos adolescentes estão fazendo o movimento de olhar para fora, de descobrir quem eles são além dos pais. Na infância, o mundo da criança são os pais e cuidadores, tudo o que eles falam é a mais absoluta verdade, existe uma confiança cega e uma dependência da criança para realizar as coisas. Muitos pais se ressentem com a perda daquele criança boazinha que andava para todo canto com eles. Como se de um dia para o outro essa criança se transformasse em um jovem alto, de voz e corpo diferentes, e que pede aos pais se afastarem dele. O adolescente se sente perdido, muitas vezes sufocado, não aceito pelos pais.

Como o adolescente deseja se inserir na sociedade, os pais naturalmente perdem espaço para os amigos. E infelizmente costumam levar para o lado pessoal, se ofender ou ressentir com o afastamento, como se houvesse uma espécie de ingratidão por tantos e tantos anos dedicados àquele filho. Já o adolescente se sente perdido, muitas vezes sufocado, não aceito pelos pais. Eles querem descobrir o que são além das paredes daquela família e iniciam a busca pelas suas próprias respostas e pelo seu autoconceito. É importante entender que o adolescente está descobrindo o seu próprio mundo. E é saudável que ele construa as suas próprias definições, para que possa passar para a vida adulta de uma forma mais saudável e segura. Isso não significa que os pais devam se afastar. Como adultos, devem continuar exercendo influência, orientando, apoiando, mas agora de um jeito diferente, sem querer interferir em tudo e controlar a vida do jovem.

Saiba como fazer “o resgate do amor”

O adolescente é questionador. Nessa fase ele vai compreender muito bem a dinâmica da família e vai ligar os pontos, apontar as incongruências, discordar, debater. Se ele percebe que sempre foi cobrado para não mentir, mas vê os pais cometendo pequenas mentiras no dia a dia, por exemplo, ele pode deduzir que foi enganado. E como o cérebro do adolescente não está 100% desenvolvido, faltará maturidade para uma conversa neutra. O adolescente vê tudo preto no branco. Ele ainda não é capaz de entender nuances, duplo sentido nos relacionamentos com os adultos. Por isso, se no convívio da família nunca houve tempo ou espaço para diálogos, não imagine que você poderá simplesmente sentar com o filho adolescente e dizer: “me conte tudo sobre a sua vida”. O adolescente vê tudo preto no branco. Ele ainda não é capaz de entender nuances, duplo sentido nos relacionamentos com os adultos

Ele provavelmente vai supor que o seu súbito interesse não é verdadeiro e vai te testar de todas as formas para ter certeza das suas reais intenções. É nesse estágio que muitos pais acabam desistindo, por acreditarem que não adianta mais insistir. Mas isso só prova ao adolescente o quanto ele estava certo. Por isso eu sempre oriento: Se há a necessidade do resgate do amor é porque em algum momento ele deixou de ser percebido. E eu friso bastante a palavra “recebido” porque o que é questionado não é “se há amor”, claro que os pais amam os seus filhos, mas se este amor consegue chegar no coração do adolescente.

O que é questionado não é “se há amor”, claro que os pais amam os seus filhos, mas se este amor consegue chegar no coração do adolescente.

Procure encarar a educação do filho adolescente com tranquilidade

A adolescência é um terreno muito fértil, acreditem. Se os pais tiverem a coragem de aceitar o filho adolescente, sem compará-lo à criança que ele foi um dia e se (mesmo com o desconforto) forem capazes de dar a condução para eles, ficando ao lado, orientando e apoiando, esse adolescente florescerá. Ajude o seu filho adolescente a construir um autoconceito forte para que ele construa uma vida com escolhas melhores. Não tente construir essa vida pelo seu filho e nem viver por ele as frustrações da vida, esse é o segredo.

