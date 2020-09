Cansado do sabor clássico do feijão? Saiba que é possível variar com um tempero delicioso. Além do alho e cebola, Ana Maria Braga recomenda, em seu blog, adicionar páprica no feijão.

“Se você prefere um sabor mais suave, use a doce; se não dispensa uma pimentinha, use a picante. Já a páprica defumada substitui um pouco o sabor da linguiça. O importante é acrescentar aos poucos e ao final do preparo”, explica.

