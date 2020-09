Chá de gengibre e outros remédios naturais para limpar o intestino

A cólon é a parte final do nosso sistema digestivo e desempenha um papel importante porque absorve água e nutrientes, além de armazenar resíduos. Mantê-lo limpo é importante. No entanto, muitas vezes não sabemos como fazê-lo.

Com uma boa limpeza de cólon, podemos obter aumento de energia, perda de peso saudável, melhora da respiração e otimização da absorção de nutrientes. É por isso que o portal Nueva Mujer ensina alguns remédios naturais que são eficazes em deixar esta parte importante do nosso corpo impecável.

Chá de gengibre

O gengibre é uma das melhores opções que temos quando se trata de realizar uma boa limpeza de cólon. Tudo que você tem que fazer é ferver um pedaço em água. Com isso você vai ter um suco.

Ao mesmo tempo, aqueça 2 xícaras de água e adicione 1 colher (sopa) de suco de gengibre adicionado a ¼ de xícara de suco de limão. Tome a mistura durante o dia.

Receita de babosa

Corte uma grande folha de babosa e extraia o suco de sua polpa. Coloque-o em um recipiente e adicione o suco de 2 limões e ½ litro de água. Beba este preparo três vezes por dia por dois ou três dias seguidos.

Chá de anis

Compre um saco de anis e prepare uma infusão. Tome uma xícara antes do café da manhã e outra depois do café da manhã. Isso ajudará a melhorar a digestão e contribuirá para uma boa limpeza do cólon.

Suco de maçã

Corte duas maçãs em pedaços e coloque-as em um liquidificador. Depois de obter o suco, tome-o durante todo o dia. Sugerimos a realização deste procedimento por três dias consecutivos e evitar comer alimentos sólidos nesse período.

Dieta com abacate

Outra ótima maneira de manter seu cólon limpo é incluir abacate em sua dieta diária. Este fruto é rico em fibras solúveis e insolúveis que contribuem para os movimentos intestinais e, assim, limpam e reduzem as chances de futuras doenças do cólon.