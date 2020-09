Smartwatch: Samsung inicia produção do novo Galaxy Watch3 em fábrica no Brasil

A fabricante Samsung anunciou, nesta segunda-feira (21), o início produção do novo smartwatch Galaxy Watch3 em fábrica no Brasil. Conforme revelado, o novo Galaxy passa a integrar a lista de dispositivos da marca que são produzidos em sua fábrica de Manaus, no Amazonas.

“O produto, que faz parte do Ecossistema Galaxy, foi lançado no início do mês no mercado brasileiro e começou a ser vendido no último dia 18”, detalhou.

Os smartwatches da Samsung começaram a ser produzidos no Brasil em julho deste ano. Os primeiros modelos fabricados em Manaus foram os Galaxy Watch Active2, o Galaxy Active e o Galaxy Fit E (preto e branco).

Samsung Galaxy

O novo smartwatch faz parte dos lançamentos mais recentes do Ecossistema Galaxy e já está à venda. “Uma das novidades do Galaxy Watch3 está no visual: com design luxuoso e atemporal, o dispositivo está 14% mais fino, 8% menor e 15% mais leve do que sua versão original”, informou.

O smartwatch da Samsung é produzido com materiais premium, como aço inoxidável e couro de alta qualidade, e oferece funcionalidades que contribuem para uma vida mais conectada e saudável. Preços sugeridos:

Galaxy Watch3 LTE (41mm) – R$ 2.799,00

Galaxy Watch3 LTE (45mm) – R$ 2.999,00

Com informações da Samsung

