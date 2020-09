Os signos do zodíaco que juram amor eterno sem se importar com as consequências

Alguns signos do zodíaco podem deixar as promessas escaparem no calor do momento e acabam jurando amor eterno aos outros sem ter nenhum tipo de preocupação com as consequências.

Gêmeos

O geminiano é o mestre das promessas não cumpridas e pode falar de futuro com pessoas que nutre um sentimento romântico como um sonhador, fazendo planos e metas. Ele dá pouca importância para a realidade, mas aposta todas as suas fichas em algumas emoções que sente no momento.

Libra

O libriano consegue ficar repleto de amor e colocar o coração na frente das decisões. Ele se entusiasmará com promessas e sonhará com esse sentimento valioso, sentindo que realmente as coisas são para sempre. Ele não se importa com as consequências se as coisas não saírem como o esperado.

Escorpião

O amor e os relacionamentos são uma parte muito importante da vida do escorpiano, que está sempre buscando alguém especial que ocupe seu coração para sempre. Por isso, este signo se expressará de forma intensa e não demorará em fazer promessas, sem frear os impulsos do momento. Ele não hesita em esperar e observar as coisas com mais cautela.

Sagitário

O sagitariano é capaz de se transformar em alguém muito intenso, sonhador e que dá tudo para demonstrar ao outro que ama. Ele deixa a imaginação voar e pode idealizar muitos cenários para seu futuro amoroso, esbarrando facilmente no “para sempre”. No entanto, sua ideia pode mudar bastante quando os obstáculos começam a aparecer.