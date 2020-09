Os signos que mais serão afetados pela entrada do Sol em Libra

De 22 de setembro a 22 de outubro o Sol permanecerá no signo de Libra, uma fase que pode marcar mudanças positivas e aproximação em relacionamentos, mas também pode ser desafiadora para alguns signos do zodíaco.

Confira aqueles que mais serão afetados pela entrada do Sol em Libra:

Áries

Esta temporada pode trazer dificuldades especialmente para os arianos que se preocupam apenas com as próprias necessidades, um traço egoísta e comum deste signo. Durante esta fase é possível que as coisas só funcionem em parcerias e união faça a força na vida financeira, profissional e amorosa. O compromisso e colaboração são colocados sobre a mesa, trazendo conversas sinceras e francas.

Touro

O trabalho entra em foco e pede maior colaboração, o que pode ser difícil para alguns taurinos. É preciso se abrir para conectar-se com as pessoas de forma mais sincera e unida, investindo na consideração e deixando a teimosia de lado. Aposte na organização e no apoio mutuo com as outras pessoas para não sentir que sua produtividade não está funcionando.

Escorpião

Esta fase será marcada por conclusões de ciclos e algumas pessoas ou assuntos delicados do passado podem voltar a preocupá-lo. Será preciso muita inteligência mental para não cair em energias confusas, se sentindo sozinho e mais introvertido do que o normal. É importante enxergar a oportunidade de se desfazer de bagagens difíceis e ganhar espaço para novas e melhores experiências.