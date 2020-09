Nasa quer levar primeira mulher à Lua até 2024

Em documento publicado nesta terça-feira (22), a agência aeronáutica espacial norte-americana Nasa detalhou planos para uma nova missão tripulada em direção à Lua. O programa, que recebeu o nome Ártemis, pretende colocar uma mulher astronauta na superfície do satélite natural pela primeira vez na história.

Será a primeira vez desde 1972 que a entidade estatal dos Estados Unidos enviará pessoas para a Lua; serão dois tripulantes, sendo pelo menos um deles uma mulher. A intenção, segundo nota oficial, é impulsionar "descobertas científicas, benefícios econômicos, e inspiração para uma nova geração de exploradores".

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

LEIA MAIS:

Operações investigam desvios da Educação e Saúde no interior de SP

Na ONU, Bolsonaro defende governo e rebate críticas à gestão ambiental



O plano requer cerca de US$ 28 bilhões para ser implementado – US$ 16 bilhões apenas para pousar na Lua -, e precisará ser aprovado pelo Congresso estadunidense. A intenção da agência espacial é concretizar a missão já em 2024.

O chefe da Nasa, Jim Bridenstine, afirmou que o Congresso precisará aprovar os primeiros US$ 3,2 bilhões até o fim de dezembro para que a missão possa ocorrer no cronograma previsto. Caso a primeira etapa do financiamento seja aprovada, a Nasa poderá iniciar o desenvolvimento da sonda que levará a tripulação até a Lua.

Ainda, o resultado das eleições presidenciais deste ano, cujo pleito será em novembro, terá papel essencial para o futuro do programa Ártemis. Bridenstine observou que os "riscos políticos" costumam ser a maior ameaça ao projeto da Nasa.

O objetivo da agência espacial é pousar na região do Polo Sul da Lua. O projeto para construir o veículo que será o responsável pelo pouso dos astronautas está sendo disputado pela Blue Origin, de Jeff Bezos, e a SpaceX, de Elon Musk.