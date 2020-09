Máscara de iogurte e pepino para acabar com o frizz

Domar seu cabelo se tornou um pesadelo porque o frizz não colabora? Então continue lendo este texto, porque o portal Nueva Mujer apresenta a receita de uma máscara com iogurte e pepino para deixar você com o cabelo bonito e saudável.

Máscara contra o frizz

Ingredientes

½ xícara de iogurte natural

1 pepino

Modo de preparo

Descasque o pepino e coloque-o em pequenos pedaços no liquidificador junto com o iogurte e bata até formar uma pasta homogênea.

Modo de uso

Aplique no cabelo e deixe agir por 30 minutos. Em seguida, enxágue com muita água.

Para controlar o frizz é necessário hidratar o cabelo, por isso é aconselhável fazer o seguinte:

Use condicionador duas vezes por semana sem lavar. Molhe o cabelo dia sim, dia não e aplique condicionador. Ele vai lavá-lo sem remover óleos naturais de sua cutícula.

Evite esfregar o cabelo com a toalha.

Use máscara hidratante uma vez por semana.

Se você tem uma área específica do seu cabelo com frizz, você pode aplicar um pequeno fixador com a ajuda de uma escova de rímel e você vai controlar esses fios rebeldes.

Seque o cabelo naturalmente.

Escove o cabelo regularmente.