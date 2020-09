Aqui estão 5 decorações de casamento criativos para te inspirar

O grande dia já está agendado e você ainda está pensando em como proporcionar uma decoração realmente diferente? Saiba que uma das dicas de especialistas é consumir algumas referências.

Por meio delas, você conseguirá inspiração para a sua festa. Por isso, o Metro Jornal selecionou decorações de casamento muito criativo para te inspirar.

1. NO CAMPO

A decoração do casamento no campo é divertida e muito alegre. Ela apresenta elementos naturais, com cores mais neutras e refrescantes.

2. NA PRAIA

O sonho de muitos é o casamento na praia e podemos dizer que, de fato, é um momento para ser perfeito com o cenário ideal. A dica para a decoração do casamento em praia é investir em elementos naturais, como flores, conchas e simplicidade.

3. VINTAGE

Toda a decoração apresenta elementos antigos que proporcionam charme. Não pense que este estilo está fora de moda. Não. Ele ainda continua muito em alta e bem decorado proporcionará um lindo cenário.

4. Elegante

Cada detalhe desta decoração é pensada em proporcionar harmonia total com o ambiente. Geralmente, o evento é realizado em um lugar adequado e elegante que se destaque com a decoração.

5. Temático

Se os noivos são mais descolados e querem algo mais criativo, é interessante investir em um tema que agrade os dois. A partir disso, é possível criar elementos que apresentem um equilibro com a temática.

