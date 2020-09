Android e iOS: super novidade que será liberada em breve pelo WhatsApp

O aplicativo WhatsApp liberou uma nova atualização beta para o sistema operacional Android, elevando a versão para o número 2.20.201.1.

No update, a plataforma trabalha em um novo recurso chamado ‘expiring media’, uma extensão do recurso ‘mensagens expiradas’.

Quando o usuário enviar uma ‘mídia expirada’ (imagens, vídeos e GIFs), o arquivo desaparecerá do telefone do destinatário, depois de visualizado.

Como revelado pelo site WABetaInfo, quando o recurso for habilitado, o usuário poderá tocar no novo botão para enviar a mídia com tempo limitado.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.201.1: what’s new?

• WhatsApp is developing Expiring Media (Images, Videos and GIFs), like Instagram! The media will be self destructed after viewing it ⏱https://t.co/xTUCsJugKL

NOTE: The feature will be available in a future update.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 21, 2020