6 dicas para adestrar cachorro filhote

A chegada de um novo filhote de cachorro em casa muda a rotina da família, que pode ficar meio bagunçada no começo.

O cão precisa aprender as rotinas básicas da casa, onde fazer xixi, onde fica sua comida, cama, entre outras coisas. Essa é a melhor fase para começar a treinar o pet, pois os filhotes conseguem se adaptar com mais facilidade a mudanças e são mais curiosos.

O reforço positivo, segundo os especialistas, é a melhor maneira de adestrar um cão. Consiste em premiá-lo pelos acertos, ao invés de puni-lo pelos erros. Por exemplo, se quer que seu cão faça xixi no local correto, leve-o até o local quando perceber que ele está apertado e dê um biscoito cada vez que fizer no lugar certo. Isso vai estimulá-lo.

Segue seis dicas para ajudar no adestramento de seu cãozinho:

1 – Tenha paciência. Leva um tempo até o cachorro assimilar as novidades

2 – Evite gritar com o cão e jamais bata nele. Além de dificultar o aprendizado, essa atitude interfere no vínculo com o dono

3 – Os bifinhos são os petiscos mais indicados para usar em adestramento, pois são os preferidos dos cães e ajudará a conseguir a atenção deles

4 – O petisco deve ser dado imediatamente após o cão realizar a ação desejada, dessa forma ele vai criar uma associação entre o ato e a recompensa

5 – No processo de adestramento, busque locais tranquilos, onde não haja sons ou pessoas para distrair o cachorro.

6 – A repetição é a chave do sucesso. O adestramento não é rápido, mas uma vez atingido, o cão não o esquecerá mais, mesmo que você retire o prêmio (petisco)