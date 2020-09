5 maneiras de acabar com maus hábitos alimentares para seguir sua dieta

Não importa o quão disciplinado você seja, às vezes maus hábitos alimentares atrapalham a dieta. Mas com um pouco de esforço eles podem ser superados.

De acordo com o portal Nueva Mujer, comer sem sentido, comer à noite, pular o café da manhã e comer emocionalmente são alguns dos maus hábitos alimentares mais comuns. Mas não se preocupe, você não está sozinho nisso.

Muitas pessoas são vítimas de tais problemas. Então compilamos uma lista de ideias sobre como você pode evitar que maus hábitos alimentares arruinem sua dieta.

Não coma com distrações

Se você está comendo na frente do seu computador ou TV, saiba que se alimentar distraído pode fazer você consumir mais calorias.

Evite comer por causa das emoções

Pode parecer tentador comer mais comida em um dia ruim, mas pode fazer as pessoas comerem mais do que deveriam. Em vez disso, você pode aliviar um pouco de estresse falando com um amigo.

Diminui o tamanho das porções

Pratos cheios de massas parecem ótimos, mas podem influenciar sua mente a comer mais do que você precisa. Coma quantidades menores para ser menos provável de exagerar.

Tenha um plano alimentar

Ter um plano alimentar adequado permitirá que você monitore sua ingestão alimentar global, o que contribuirá para seus esforços para seguir sua dieta.

Durma bem

Você quer açúcar e carboidratos? Você pode culpar aquelas longas noites no home office que drenam sua energia e fazem você propenso a maus hábitos alimentares. Dormir o suficiente vai ajudá-lo a suprimir esse desejo pecaminoso.