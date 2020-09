WhatsApp: duas novas mudanças liberadas pelo app de mensagens

O app de mensagens WhatsApp liberou, recentemente, um novo update para o sistema operacional Android.

Como revelado pelo site WABetaInfo, a atualização conta com duas novidades para usuários da plataforma.

Como detalhado, agora as chamadas em grupo são compatíveis com o modo picture-in-picture para que o usuário possa usar outros recursos ou apps enquanto conversa.

Além disso, as atualizações do menu de anexo incluem ícones com uma nova aparência e a volta do atalho para a câmera.

Sistema iOS

O aplicativo de mensagens também liberou uma nova atualização para os usuários da plataforma nesta segunda-feira (21).

A nova versão de número 2.20.101 está disponível para sistema operacional iOS, com 'correções de bugs' no app.

