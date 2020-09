Vídeo: Arqueólogos encontram tumba no Egito cheia de sarcófagos

Um grupo de arqueólogos encontrou 27 sarcófagos em uma tumba na necrópole de Saqqara, a 32 quilômetros do Cairo, Capital do Egito.

Os sarcófagos estavam enterrados em um cemitério de 11 metros de profundidade e têm cerca de 2,5 mil anos, segundo estimativas do Ministério do Turismo e Antiguidades do país, que anunciou a descoberta pelo Facebook.

De acordo com o Ministério, todos os 27 sarcófagos estavam completamente selados, ou seja, nunca foram abertos desde o enterro. Há probabilidade de que mais sarcófagos estejam ainda enterrados no local.

Apesar de estar enterrada por séculos, a tumba permanece com as cores originais e foram encontrados junto com os caixões estatuetas, normalmente enterradas para ajudar os sepultados na vida após a morte, e um pequeno obelisco de madeira pintado com as representações das deusas egípcias Ísis e Néftis e do deus Hórus. (Com CNN)

Veja o vídeo divulgado pelo governo egípcio: