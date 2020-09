Tecnologia: Samsung inicia venda oficial do Galaxy Note20 | 20 Ultra 5G, Watch3, Buds Live e Tab S7 no Brasil

A Samsung já iniciou a venda oficial no Brasil dos novos integrantes do Ecossistema Galaxy: Note20 | 20 Ultra 5G, Watch3, Buds Live e Tab S7.

Como revelado pela empresa, por meio de comunicado, os dispositivos já podem ser encontrados em lojas físicas e online da Samsung e também em redes varejistas parceiras. Confira:

Galaxy Note20 | 20 Ultra 5G

“Os novos Galaxy Note20 | 20 Ultra 5G são os mais poderosos smartphones já desenvolvidos para a linha Galaxy Note, oferecendo recursos que aumentam a produtividade no trabalho e potencializam os momentos de diversão, com soluções para quem busca aproveitar ao máximo cada ocasião”, detalhou. A Samsung aprimorou a S Pen, que agora conta com latência ultrabaixa, e aperfeiçoou o conjunto de câmera, oferecendo, inclusive, gravações em resolução 8K.

O Galaxy Note20 5G está disponível pelo preço sugerido de R$ 6.499,00, enquanto o Galaxy Note20 Ultra 5G tem o preço sugerido de R$ 7.999,00.

Galaxy Watch3

“O smartwatch combina design premium, elaborado em aço inoxidável e couro de alta qualidade, e desempenho, com ferramentas que permitem que o usuário esteja sempre conectado, em qualquer lugar e horário, e monitore indicadores de saúde e bem-estar”, detalhou.

Reprodução

O smartwatch está disponível em dois tamanhos, na versão de 41mm, nas cores Bronze e Prata, com preço sugerido de R$ 2.799,00 e na versão de 45mm, na cor Preta, com preço sugerido de R$ 2.999,00.

Galaxy Buds Live

O dispositivo proporciona uma aparência mais natural, com design ergonômico, e também oferece uma experiência sonora do mais alto nível e bateria de longa duração, com até 21 horas de autonomia.

Ainda de acordo com a empresa, o novo fone de ouvido sem fio tem preço sugerido de R$ 1.299,00.

Reprodução

Galaxy Tab S7

O tablet Galaxy Tab S7 reúne a conectividade de um smartphone e o de desempenho de um computador, possibilitando que os usuários desfrutem de uma experiência de alto nível nos mais diversos tipos de atividades do cotidiano. Disponível em versões Bronze e Preto, o tablet tem o preço sugerido de R$ 6.599,00.

Reprodução

Com informações da Samsung

