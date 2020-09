Personagens icônicos dos Transformers já estão disponíveis no game World of Warships

Os personagens icônicos de Transformers já estão disponíveis em World of Warships e World of Warships: Legends como parte de uma colaboração exclusiva e limitada entre Wargaming e Hasbro. Como revelado pela Wargaming, a promoção estará disponível no jogo até o dia 5 de outubro de 2020.

Os jogadores podem jogar com os heróicos Autobots — Optimus Prime e Bumblebee —, ou com seus eternos inimigos, os Decepticons — Megatron e Rumble —, personalizando seus navios com skins inspiradas nos Transformers. Além disso, os comandantes pronunciam frases marcantes dos personagens e muito mais.

“Além das camuflagens permanentes, World of Warships também introduziu duas camuflagens descartáveis: Autobots Ark e Decepticon Disguise, assim como novas bandeiras e brasões”, detalhou.

Os jogadores também podem explorar os contêineres Cybertronian, onde é possível obter distintivos temáticos permanentes e camuflagens descartáveis, bem como 10 pontos de habilidade dos comandantes Transformers com locuções e sinais especiais”, completou .

Ainda de acordo com as informações, o conteúdo temático estará disponível para compra no Arsenal e na Loja Premium, enquanto algumas recompensas podem ser obtidas gratuitamente por meio da participação em várias atividades. Confira trailer:

Com informações da Wargaming

