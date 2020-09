Os truques que você deve saber para que sua base de maquiagem dure o dia todo

Você sente que a base da maquiagem muda de cor depois de horas com ela no rosto? Esta é algo mais comum do que você pensa e tem sua origem em um problema de preparação da pele.

Depois de passar vários minutos na frente da cômoda, é frustrante ver esse processo arruinar o seu look, levando a cor da base para um tom laranja ou mais escuro que o seu tom de pele, o que cria uma diferença perceptível.

De acordo com a Glamour, as duas principais causas estão focadas, em primeiro lugar, graças ao seu tipo de pele ou ao produto que está usando.

Se sua pele for oleosa, “corre-se o risco de que a oleosidade de sua pele altere a formulação da base e experimente a famosa oxidação”, explica a especialista Diana Ramos.

Mas também pode acontecer que a base da maquilhagem tenha entrado em contacto com agentes oxidantes devido à má conservação da mesma, o que a fez começar a adquirir outra cor.

Rotina

No entanto, não é o fim do mundo se isso acontecer. O essencial a ter em conta é que deve preparar muito bem a sua pele antes de iniciar a sua rotina.

Claro, comece limpando o rosto, usando toner, contorno de olhos, hidratante e protetor solar antes da maquiagem, mas dê tempo suficiente para que cada produto seque e não interfira na cor da base.

Da mesma forma, é necessário evitar a aplicação de produtos que estejam abaixo do pH da pele de 5,5 para que não produza mais óleo, relatou a mesma fonte.

Lembre-se também que você deve usar um primer matificante antes de proceder à base e que não pode aplicá-lo com os dedos, pincéis ou esponjas sujas, além de cuidar bem de seus produtos para evitar problemas de pele.

